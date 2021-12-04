التنمية المحلية: رصف 22 ألف طريق في المحافظات إعجاز وإنجاز غير مسبوق

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بتوجيهات القيادة السياسية تكثف جهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أن رصف أكثر 22 ألف طريق في كل المحافظات منذ عام 2014 حتى نوفمبر 2021، إعجاز حقيقي وإنجاز غير مسبوق.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وصل طول الطرق 20308 كم بميزانية بلغت 46،8 مليار جنيه، في جميع قرى ونجوع المحافظات المختلفة، بتنفيذ شركات هيئة الطرق والكباري وشركات القطاع الخاص.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، تم تنفيذ 2681 مشروعًا لرصف الطرق بمحافظة الاسكندرية، و3681 مشروعًا بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعًا بالدقهلية، و1500 مشروع بالبحيرة، لافتا أن محافظة مطروح بها أكبر أطوال من الطرق المرصوفة بطول 4202 كم، والبحيرة 1290 كم، وسوهاج 1067 كم، وأسيوط 1003كم، والقاهرة 978كم، والبحر الأحمر 974كم.