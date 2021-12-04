محافظ أسيوط: تطوير 149 قرية في 7 مراكز ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن "حياة كريمة" مبادرة وطينة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وللأهالي في التجمعات الريفية، وتقدم الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة للريف المصري.



وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المبادرة تهدف للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتنمية الشاملة للقرى والتجمعات، وتوفر حياة كريمة للتجمعات والقرى والمحافظات كلها ومن بينها أسيوط.



وتابع، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين البنية التحتية من خلال المشاريع والحزم التي تقدم، موضحا أنها تنفذ في أسيوط من خلال 7 مراكز بإجمالي 149 قرية، وتقام فيها مشروعات متنوعة في الصحة والتعليم والصرف الصحي وقطاعات أخرى.