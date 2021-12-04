التنمية المحلية: "أيادي مصر" توفر آلاف من فرص العمل وتحقق عملية التحول الرقمي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن منصة «أيادي مصر»، خاصة بالبيع والتسويق الأونلاين، لافتا أنها جاءت وفق منظومة متكاملة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى مع شركات وطنية بهدف التسويق الإلكتروني والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية فى الأسواق الدولية والمحلية.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يتم تدريب الشباب والفتيات عن طريقة عمل المنصة، وتستطيع شراء أى منتج من آلاف المنتجات من خلال 106عارض، وخلال شهور قليلة سيكون آلاف العارضين وتعرض 1390 منتج.

وأشاد مساعد وزير التنمية المحلية، بعملية التعبئة والتغليف للمنتجات ثم يأتي مسئول لتوصيله إلى المشترى، مشيرا إلى أن عملية التحصيل ستكون إلكترونية بالكامل، وبالتالي نضمن التحول إلى منظومة الشمول المالى، والتحول الرقمى، بشكل حرفي"، لافتا أنها ستوفر آلاف فرص العمل للشباب.