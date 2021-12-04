عصام شعبان عبدالرحيم في ذكرى وفاة والده: "أغاني حمو بيكا مش زي أغاني أبويا"

توك شو
عصام ووالده
عصام ووالده
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قال عصام شعبان عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إنه توجه هو وأفراد عائلته لزيارة مقابر والده اليوم الجمعة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لوفاته.
وأضاف عصام شعبان عبدالرحيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في تعليقه على مؤدي المهرجانات وأغانيهم، أن أغاني والده الراحل لم تكن مثل المهرجانات، وأغاني حمو بيكا ومؤدي المهرجانات الآخرين لا تشبه أغاني والده.
يذكر أن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم توفي في اليوم الثالث من ديسمبر عام 2019، وترك عددا كبيرا من الأعمال الفنية بين الأغاني الشعبية والأفلام وغيرها، ومن أبرزها أغاني أنا بكره إسرائيل، ومن أبرز الأفلام مواطن ومخبر وحرامي.

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