إسلام خليل: "لسه فاكرك" أغنية جديدة تخلد ذكرى شعبان عبدالرحيم

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إنه يقوم بالدعاء كل يوم للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، موضحا أنه يعتبره حيا في قلبه وقلب جمهوره ومحبيه.



وأضاف إسلام خليل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا بحس بيه حي وعايش معايا وفي قلبي، ولو حسيت غير كده مقدرش أعيش، وكل شوية بشوف الفيديوهات اللي جمعتنا سوا خلال تسجيل الأغاني ورسايل الواتس المشتركة بينا، لدرجة أنه ممكن أفتح الرسايل الصوتية اللي بعتهالي".



وتابع أنه كتب أغنية جديدة للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم في ذكرى وفاته الثالثة، يقول فيها: "لسه فاكرك مش ناسيك لسه عايش جو قلبي وفي خيالي".