وزير التعليم العالي: 70 % من مناهج الجامعات التكنولوجية تعتمد على التدريب العملي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 70 % من مناهج الجامعات التكنولوجية تعتمد على التدريب العملي أثناء الدراسة، مما يساهم في توفير آلاف من الفرص العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 20 جامعة تكنولوجية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الجامعات التكنولوجية تفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق التنمية في المناطق العمرانية الجديدة، مضيفا: عملنا ضعف معدلات التنفيذ الـ 3 سنوات الماضية بتوجيهات رئاسية، مشيرا إلى أن الجامعة التكنولوجية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية ستدخل سبتمبر 2022.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نستهدف تعظيم التخصصات الفنية التي تحتاجها جميع القطاعات الفنية في مصر، مشيرا إلى أنه يجب تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، لافتا أن الدولة تخطط لـ 2050 مؤكدًا أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في (القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية بقويسنا، بني سويف التكنولوجية) كمرحلة أولى، بينما المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في (الغربية، أسيوط الجديدة، الأقصر، 6 أكتوبر، برج العرب، شرق بورسعيد).