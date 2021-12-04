وزير التعليم العالي: نستهدف إنشاء 20 جامعة تكنولوجية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية طبقا لخطة التنمية المستدامة 2030، للارتقاء بجودة التعليم المُقدم للطلاب، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، 70 % من مناهج الجامعات التكنولوجية تعتمد على التدريب العملي أثناء الدراسة، مما يساهم في توفير آلاف من الفرص العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 20 جامعة تكنولوجية.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات التكنولوجية تفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق التنمية في المناطق العمرانية الجديدة، مضيفا: عملنا ضعف معدلات التنفيذ الـ 3 سنوات الماضية بتوجيهات رئاسية، مشيرا إلى أن الجامعة التكنولوجية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية ستدخل سبتمبر 2022.