إسلام خليل: "لو كل مصر لبست مشجر محدش هيبقى زي شعبان عبدالرحيم"

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، والذي تمر ذكرى وفاته الثالثة اليوم حيث رحل عن عالمنا عام 2019، لن يتكرر، وأنه "لو كل مصر لبست مشجر محدش هيكون زييه ولا شبهه".



وأضاف إسلام خليل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد تشابه بين شعبان عبد الرحيم ومؤدي المهرجانات حاليا، مهما حاولوا تقليده من خلال الملابس أو الأغاني أو طريقة الكلام، موضحا إنه يقوم بالدعاء كل يوم للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، موضحا أنه يعتبره حيا في قلبه وقلب جمهوره ومحبيه.



وتابع: "كل اللي طالعين دلوقتي وبيقلدوه عاملين زي النجيلة الشيطاني اللي بتطلع جنب الترعة"، مضيفا "أنا بحس بيه حي وعايش معايا وفي قلبي، ولو حسيت غير كده مقدرش أعيش، وكل شوية بشوف الفيديوهات اللي جمعتنا سوا خلال تسجيل الأغاني ورسايل الواتس المشتركة بينا، لدرجة أنه ممكن أفتح الرسايل الصوتية اللي بعتهالي".