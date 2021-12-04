وزير التعليم العالي يكشف حقيقة ظهور متحور أوميكرون في مصر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أنه لا يوجد أي ظهور لإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد المعروف باسم أوميكرون في مصر حتى الآن".

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم أخذ عينات من جميع المحافظات والتي أكدت عدم ظهوره بمصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية مستعدة للتعامل مع كافة متحورات كورونا".

وتابع أن، المنظمة الصحية في مصر قادرة على التعامل مع متحور أوميكرون، مشيرا إلى إنه لا توجد أي دولة قادرة على منع دخول أي متحور إليها ولكن علينا الاستعداد الجديد للتعامل مع أي مستجدات طارئه.