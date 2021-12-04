هنخلص منكم أمتي.. محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مؤدي المهرجانات

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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أنفعل الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بسبب تصدر مهرجان شيماء لـ يوسف سوستة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب غرابة الأغنية، وطريقة تصوير الفيديو كليب.


وتابع محمد موسى، "شوفوا الخيبة اللي وصلنا ليها.. هنخلص منكم أمتي.. مشيرا إلى أحد التعليقات يقول صاحبة: "الناس دي ناوية تجيب أجل هاني شاكر من اللي بينزلوه".. ما الصراحة يعني أنا مستاء وأنا بقولكم عليها أغنية.. دي مش أغنية ولا دي كلمات... وطلع في الآخر بيغني لبطة.


وأتم قائلا: ما أنتم مش مختلفين عن بعض أستاذ كزبرة برضه عامل فيديو وبيغني بيه بأصوات الحيوانات... نفسي كدة يقولي استفاد إيه وهو كلمات المهرجان صوت الحيوانات".

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