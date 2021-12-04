أروح فين من أساميكم.. محمد موسى يهاجم سوستة وكزبرة وبيكا

واصل الإعلامي محمد موسى، حملته على مؤدي المهرجانات من أجل تطهير الوسط الفني من نشر السموم التي تبث عبر ما يسمى بأغاني المهرجانات.



وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا مش عارف أروح فين من أساميكم دي؟.. يعني خلصنا من بيكا ولا شيكا دا ودخلنا في سوستة... آه ما اسم مؤدي المهرجان دا اسمه يوسف سوسته.. بقي بزمتكم دي أسامي".



تابع: "أستاذ يوسف سوستة دا بيقول إنهم بيميلوا للنوع ده من الأغاني عشان الجمهور هو اللي جابرهم على كدة والغرض أن الأغاني دي يسمعها كل الفئات مش بس فئات الناس اللي في الشارع والأفراح، وإن مش أي كلام يتقال عشان برضه في أطفال بتسمع.. لا كتر خيرك والله إنك عامل حساب للأطفال.. يعني بزمتك يا شيخ لما تلاقي طفل ماشي بيقول شيماء شيماء هل دا كدة عادي وأنت حافظت علي أخلاق الطفل".