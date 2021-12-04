محمد موسى يعلق على مهرجان "شيما": شفتوا الخيبة اللي وصلنا ليها

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حاد على مؤدي المهرجانات يوسف سوستة، بسبب مهرجان "شيماء"، قائلا:" شوفتوا الخيبة اللي وصلنا ليها".


وتابع الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا مش عارف أروح فين من أساميكم دي؟.. يعني خلصنا من بيكا ولا شيكا دا ودخلنا في سوستة... آه ما اسم مؤدي المهرجان دا اسمه يوسف سوسته.. بقي بزمتكم دي أسامي".

 
وأتم قائلا: "شفتوا طريقه سوستة في الفيديو عامله إزاي.. يعني بلطجة وقلة أدب وشكل غير حضاري بالمرة... يا حبيبي الغني دا فن وأنا متأكد إنك بعيد البعد التام عن الفن دا... يعني الأطفال اللي بنفسك قلت إنك عايز تقدم ليهم محتوي يقدروا يسمعوه هتبقي مبسوط وهما ماشيين زيك في الشارع كدة بطريقتك دي وبيتكلموا بنفس الطريقة".

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