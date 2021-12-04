محمد موسى عن مهرجان "شيماء": ناويين تجيبوا أجل هاني شاكر

أعرب الإعلامي محمد موسى عن استيائه من ظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات، التي أفسدت الذوق العام للمجتمع ونشرت البلطجة مطالبا بضرورة التصدي لها ومجابهتا للقضاء عليها في مهدها.

وقال الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الناس دي ناوية تجيب أجل هاني شاكر من اللي بينزلوه.. يعني خلصنا من بيكا ولا شيكا دا ودخلنا في سوستة.. ".. ما الصراحة يعني أنا مستاء وأنا بقولكم علي مهرجان "شيماء" أغنية.. دي مش أغنية ولا دي كلمات... وطلع في الآخر بيغني لبطة".

وأتم قائلا: ما أنتم مش مختلفين عن بعض أستاذ كزبرة برضه عامل فيديو وبيغني بيه بأصوات الحيوانات... نفسي كدة يقولي استفاد إيه وهو كلمات المهرجان صوت الحيوانات".