محمد ميزار: أغاني المهرجانات تحارب جهود الدولة في التغيير والتطوير

قال المحامي محمد ميزار، إن أغاني المهرجانات وسلوك مؤديها بمثابة محاربة لجهود الدولة المصرية في تغيير وتطوير الفكر الثقافي المصري، والدليل على ذلك الكلمات التي يؤديها هؤلاء المغنيين في أعمالهم وآخرها مهرجان "شيماء".



وأضاف محمد ميزار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الضبطية القضائية التي تطالب بها نقابة الموسيقيين سيكون لها دورا في فعالا في ضبط المشهد، ولكن الدولة المصرية بدأت تظهر الثقافة والحضارة المصرية في أروع صورها، مثل المتاحف والمعارض وغيرها، وبالتالي يجب أن يكون لدينا سلوك بشري يواكب تلك الحضارة ويضاهيها.



وتابع، أن هناك قطاع عريض من مؤدي المهرجانات تسعى لهدم تلك الصورة المتميزة والتي تظهر مصر متفردة عبر جميع قنوات العالم في احتفال ضخم لطريق الكباش، مضيفا "احنا بنساعد بشكل كبير لإظهار أسوأ ما فينا".