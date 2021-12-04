تعرف على تفاصيل تفعيل عمل معهد الموسيقى.. فيديو

قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، طلب منهم دراسة وافية لتفعيل عمل المعهد الموسيقي التابع للنقابة، خلال وقت قريب مع بداية العام الجديد 2022.



وأضاف أبواليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المعهد سيقدم دورات وكورسات موسيقية للتأهيل وتعلم الغناء وأنواع الموسيقى المخلتفة، وإذا نجح الطالب ينتقل للمستوى الأعلى فالأعلى حتى يدخل لاختبارات النقابة والتي يمنح بعدها كارنيه عضوية نقابة الموسيقيين.



وتابع، أن كل كورس أو دروة مدتها شهرين تقريبا، وذلك لتنوع الأقسام الدراسية بين الغناء والإيقاع والعزف وغير ذلك، بالإضافة لأن الكورس لن يكون بشكل يومي.