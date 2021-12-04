"الموسيقيين": لن نقف مغلولي الأيدي أمام مؤدي المهرجانات

قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة لم تمنع أحد من التقدم لاجتياز الاختبارات من أجل الحصول على عضويتها، لافتا إلى أن سيتم تدشين معهد للموسيقى يشمل العديد من ورش العمل في مختلف مجالات الفن يضم 3 مراحل، لافتا أن النقابة لن تقف مغلولة الأيدي أمام ما يقدم من إسفاف.

وأضاف المايسترو محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النقابة خاضت حرب كبيرة بمفردها ضد مؤدي المهرجانات، مضيفا: نحن نمنع إعطاء تصاريح بوجود حفلات يحييها أشخاص ليس لهم صفة نقابية بالإضافة إلى نوعية كلمات الأغاني غير مقبولة على الإطلاق".

وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية، حاولنا كثيرا احتواء مؤدي المهرجانات على مدار الثلاث سنوات الماضية ولكن فشلنا في تقويمهم وضبط الكلمات والمظهر العام وطريقة إلقاء الأغاني بشكل يحترم الفن".