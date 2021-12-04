"الموسيقيين": فشلنا في تقويم سلوك مؤدي المهرجانات على مدار 3 سنوات

قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة فشلت في احتواء مؤدي المهرجانات على مدار الثلاث سنوات الماضية، مضيفا: فشلنا في تقويمهم وضبط الكلمات والمظهر العام وطريقة إلقاء الأغاني بشكل يحترم الفن".

وأضاف المايسترو محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم تمنع أحد من التقدم لاجتياز الاختبارات من أجل الحصول على عضويتها، لافتا إلى أن سيتم تدشين معهد للموسيقى يشمل العديد من ورش العمل في مختلف مجالات الفن يضم 3 مراحل.

وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية، النقابة خاضت حرب كبيرة بمفردها ضد مؤدي المهرجانات، مضيفا: نحن نمنع إعطاء تصاريح بوجود حفلات يحييها أشخاص ليس لهم صفة نقابية بالإضافة إلى نوعية كلمات الأغاني غير مقبولة على الإطلاق".