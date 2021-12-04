"الموسيقيين": مؤدو المهرجانات ليسوا أعضاء بالنقابة.. ولم نمنعهم من الغناء

قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة إن النقابة لم تمنع أحد من الغناء لأنهم ليسوا أعضاء، ولكن نمنع إعطاءهم تصاريح لإقامة حفلات يحييها أشخاص ليس لهم صفة نقابية بالإضافة إلى نوعية كلمات الأغاني غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف المايسترو محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فشلت في احتواء مؤدي المهرجانات على مدار الثلاث سنوات الماضية، مضيفا: فشلنا في تقويمهم وضبط الكلمات والمظهر العام وطريقة إلقاء الأغاني بشكل يحترم الفن".

وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية، لم تمنع أحد من التقدم لاجتياز الاختبارات من أجل الحصول على عضويتها، لافتا إلى أن سيتم تدشين معهد للموسيقى يشمل العديد من ورش العمل في مختلف مجالات الفن يضم 3 مراحل.