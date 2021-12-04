"الموسيقيين" تحذر المنتجين بسبب مؤدي المهرحانات الموقوفين.. فيديو

قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إنه تم مخاطبة المصنفات الفنية بعدم السماح أو التصريح لأي مؤدي مهرجانات أو غيرهم بالمشاركة بالغناء في الأعمال الدرامية أو السينمائية أو الإعلانات دون أن يكون عضوا بالنقابة أو حاصل على تصريح.



وأضاف محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يقف بجانب نقابة الموسيقيين في تقنين أوضاع مؤدي المهرجانات، قلبا وقالبا، موضحا أن "زكي" قال إن غير الحاصلين على تصاريح من "الموسيقيين" لن يشارك في أي عمل.



وتابع: إن الفنان محمد رمضان لم يعتذر أو يقدم إقرارا بعد تجاوزه الآداب العامة خلال غنائه في الحفلات مثلما أشيع مؤخرا، وأن نتائج التحقيق معه من قبل نقابة الممثلين بقيادة الفنان أشرف زكي لم تصل للنقابة بعد.