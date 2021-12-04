"الموسيقيين": ندرس إنشاء شعبة لمؤدي المهرجانات

توك شو
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
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قال المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ستدرس خلال الأيام القادمة إنشاء شعبة جديدة تضم مؤدي المهرجانات، لافتا أن قانون النقابة يسمح بإنشاء شعب جديدة حال استحداث لون جديد من الغناء.

 

وأضاف أبواليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان محمد رمضان لم يعتذر أو يقدم إقرارا بعد تجاوزه الآداب العامة خلال غنائه في الحفلات مثلما أشيع مؤخر.

 

وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن نتائج التحقيق مع محمد رمضان من قبل نقابة الممثلين بقيادة الفنان أشرف زكي لم تصل للنقابة بعد.

محمد موسى محمد رمضان المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية

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