"الموسيقيين" تكشف حقيقة اعتذار محمد رمضان بعد التحقيق معه

توك شو
محمد رمضان
محمد رمضان
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قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان محمد رمضان لم يعتذر أو يقدم إقرارا بعد تجاوزه الآداب العامة خلال غنائه في الحفلات مثلما أشيع مؤخرًا.


وأضاف أبواليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نتائج التحقيق مع محمد رمضان من قبل نقابة الممثلين بقيادة الفنان أشرف زكي لم تصل للنقابة بعد.


وتابع وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تمنع أحد من الغناء لأنهم ليسوا أعضاء بها، ولكن نمنع إعطاءهم تصاريح لإقامة حفلات يحييها أشخاص ليس لهم صفة نقابية بالإضافة إلى  نوعية كلمات الأغاني غير مقبولة على الإطلاق".

محمد رمضان أشرف زكى الإعلامي محمد موسى نقابة المهن الموسيقية

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