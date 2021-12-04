استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-12-2021 وذلك بعد ارتفاعها خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا فى الأسواق المحلية بنحو جنيهين، وجاءت أسعارالذهب فى مصر على النحو التالي:

عيار 18: 666 جنيها.

عيار 21: 777 جنيها.

عيار 24: 888 جنيها.

الجنيه الذهب: 6216 جنيها.

السعر العالمى: 1770 دولارا.

وسجل الذهب ارتفاعات قياسية منط جائحة كورونا، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف منتداعيات فيروس كورونا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.30% وسط مخاوف من تداعيا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، ليصل سعر العقود الفورية إلى1774 دولار للوقية الواحدة.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، لكن تقليص إجراءات التحفيز ورفع الفائدة يدفعان عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.