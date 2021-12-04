مباريات اليوم السبت في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

كأس العرب 2021، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات المهمة في بطولة كأس العرب التي تقام على أرض قطر، ولأول مرة تحت رعاية "فيفا".

موعد مباريات كأس العرب 2021

ويتساءل الكثيرون عن دول مباريات اليوم السبت الموافق الـ4 من ديسمبر 2021، والذي يشهد العديد من المباريات القوية، أهمها مواجهة مصر والسودان، والجزائر ومنتخب لبنان.

استئناف مباريات كأس العرب 2021

وتستأنف منافسات بطولة كأس العرب 2021، التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبرالجاري، وذلك بلعب 4 مباريات في ختام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021.

موعد مباراة الأردن والمغرب في كأس العرب 2021

يلتقي منتخب الأردن اليوم في بطولة كأس العرب 2021 بالمنتخب المغربي الذي قدم أداء كبيرا في مباراته الأولى، بالمجموعة الثالثة، وذلك في تمام الـ12 ظهرا بتوقيت مصر الواحة بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الجزائر ولبنان في كأس العرب 2021

ويلعب منتخب الجزائر أمام لبنان في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2021 التي تضم مصر والسودان، في مباراة صعبة على الأخير بعد الأداء القوي الذي يقدمه لاعبو الجزائر، وذلك في تمام الثالثة بتوقيت مصر الرابعة بتوقيت السعودية.

موعد مباراة السودان ومصر في كأس العرب 2021

ويخوض منتخب مصر مواجهة صعبة أمام نظيره السوداني في ثاني لقاءات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2021 وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية.

مواجهة فلسطين والسعودية في كأس العرب 2021

وتلعب آخر مباريات اليوم في كأس العرب 2021 بين فلسطين ووالسعودية في مواجهة "الجريحين" بعدما خسرا لقائهما الأول بالبطولة وذلك في التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

نقل مباريات كأس العرب 2021

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقلب مباريات كأس العرب 2021 عبر فضائية بي إن سبورت 1، كما تنقل المواجهات مباشرة على قناة الكأس مجانا، حيث يتم تقدي المباريات بأستوديوهات تحليلية تسبق المباريات، والتي لطالما تشهد سخونة بين الضيوف ممثلي المنتخبات المشاركة.