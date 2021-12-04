إطلالة أنيقة للفنانة سيرين عبد النور تضعها على صدارة جوجل

سيرين عبد النور، يهتم الجمهور بمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بنجوم الفن والرياضة، والتي منها إطلالاتهم الممختلفة، وظهورهم وأناقتهم.

سيرين عبد النور

وتصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور اليوم السبت الموافق الرابع من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل في مصر، عقب ظهورها الأخير، مع أبلة فاهيتا.

طلالة سيرين عبد النور

وشوقت سيرين عبد النور جمهورها بنشرها فيديو جديد على حسابها الرسمي عبر إنستجرام، اشتعرضت خلاله أنوثتها وذلك خلال تحضيرها للظهور ي برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا.

فيديو سيرين عبد النور

وشاركت سيرين عبد النور الفيديو مع متابعيها عبر إنستجرام، حيث ظهرت خلاله بإطلالات جذابة ورقيقة، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات التي انهالت عليها.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور الأنيقة

وارتدت سيرين عبد النور فستانا طويلا بتصميم الكب بأكمام طويلة باللون الأخضر مرصع بالألماس، وارتدت حذاء أسود اللون ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

شعر سيرين عبد النور

واختارت سيرين عبد النور الظهور بشعر قصير باللون الأحمر الفاتح أو الكستنائي وتركته منسدلًا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقتها وجمالها.

مكياج سيرين عبد النور

واكتفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بوضع أحمر شفاه باللون الكمشيري القاتم مع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون النبيتي ، ووضعت خاتم بسيط باللون الفضي.

نشأة وميلاد سيرين عبد النور

ولدت سيرين عبد النور في الـ21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي "ليلة من الليالي" عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب لشهرتها.