8 مشروبات لعلاج الاسهال في المنزل.. تعرف عليها

يريد الكثير من الناس مشروبات لعلاج الاسهال في المنزل والتخفيف من أعراضه، ونقدم لكم مشروبات لعلاج الاسهال عند الاطفال والكبار، حبق يتساءل البعض هل توجد مشروبات لعلاج الاسهال، والإجباية في السطور التالي:

مشروبات لعلاج الاسهال

مشروب القهوة بالليمون

وضع قطرات من الليمون في ملعقة صغيرة من القهوة التركية. من المشروبات التي تؤدي إلى تعافي الأمعاء وتحسين الاسهال، كما سيمنع القيء الناجم عن الإسهال.

مشروب لمعالجة الجفاف ORS

يمكن تحضير مشروب خليط يسمى سائل معالجة الجفاف (ORS) في المنزل لمنع فقدان السوائل.

1 ملعقة كبيرة من السكر الحبيبي في 1 لتر من الماء المغلي والمبرد،

نضيف 1 ملعقة صغيرة من الملح ويخلط.

اشرب نصف كوب ماء بعد كل تغوط

يجب تحضير سائل أملاح الإماهة الفموية واستهلاكه يوميًا.

مشروب القرفة بالعسل

اخلطي ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من القرفة في كوب من الماء الدافئ. تخلط المكونات وتشرب ثلاث مرات في اليوم.





كشروب الليمون مع الشاي الأسود

قم بغلي ملعقة صغيرة من الشاي الأسود في كوب من الماء لمدة 5 دقائق، أضف ملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل واستهلكها. اشرب هذا الشاي 2-3 مرات في اليوم.

مشروبات لعلاج الاسهال.. الكمون

الخاصية المطهرة للكمون تقتل البكتيريا الضارة. يحسن الهضم.

يحضر عن طريق غلي ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء. خذ ماء الكمون بعد الوجبات.

مشروبات لعلاج الاسهال.. بابونج

من المعروف أن البابونج من الأعشاب المفيدة للإسهال. حيث يمكنك تمرير الإسهال الناجم عن البكتيريا مع شاي البابونج في وقت قصير. يساعد على منع التقلصات.

مشروبات لعلاج الاسهال.. التوت

تتلف الأمعاء بسبب الإسهال، وهذا التلف الذي يحدث بمرور الوقت يسبب الألم والمعاناة، لذلك تساعد مادة التانين التي يحتويى عليها التوت، يقلل التوت من أضرار الإسهال ويوقف أيضًا آلام المعدة والقيء والإسهال. إذا كنت لا تعاني من الإسهال ولكنك تحت الضغط باستمرار، يمكنك شرب شاي التوت.

القهوة لعلاج الاسهال

لا يوجد دليل علمي على أن تناول القهوة الجافة والشاي مفيد للإسهال. كما يؤدي الإفراط في تناول الشاي أو القهوة أثناء الإسهال إلى فقدان الجسم للماء. وأهم مشروب يجب شربه أثناء الإسهال هو الماء وبكثرة.