يبحث المسلمين عن ادعية دينية اسلامية للتوبة، حيث يردددها المسلمون في كل مكان في العالم ليغفر الله ذنوبهم، ونقدم لكم فيما يلي ادعية دينية اسلامية للتوبة مكتوبة بالتشكيل.

ادعية دينية اسلامية مكتوبة

اللّهم إنّي أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء.

اللّهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة.

اللّهم إنّي أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللّهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سَخطك.

ادعية دينية.. اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول.

اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا.

اللّهم إنّي أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اللّهم إنّي أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

اللّهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.

اللّهم إنّي أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار.

ادعية دينية للتوبة

اللّهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.

ادعية دينية.. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا.

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا.

اللّهم جنبني مُنكرات الأخلاق، والأهواء، والأعمال، والأدواء. اللّهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف عليّ كل غائبة لي بخير.

اللّهم إنّي أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفذ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

اللّهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللّهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت.

اللّهم لك الحمد كلّه.

اللّهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا مُعطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مُقرب لما باعدت، ولا مُباعد لما قربت.

اللّهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللّهم إنّي أسألك النعيم المُقيم الذي لا يحول ولا يزول.

اللّهم إنّي أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف.

اللّهم إنّي عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا.

اللّهم حبّب إلينا الإيمان وزينهُ في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.