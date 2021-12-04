زي مطاعم برا.. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية

تعتبر الفراخ المشوية من الأكثر الأكلات اللذيذة، حيث تبحث ربة المنزل عن تتبيلة الفراخ المشوية لعمل أشهى الأكلات، لذلك نقدم لكم في طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم.

تتبيلة الفراخ المشوية.. طريقة عمل محلول النقع

في البداية يتم إحضار إناء عميق ونضع فيه ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من ملح الطعام ويتم إضافة عليهم الماء ونقلبهم جيدًا حتى تذوب المكونات في الماء.

نقوم بوضع مقدار السكر والملح بنفس المعيار حتى لا يترك أثر في الدجاج بالطعم المالح أو الطعم الحلو.

قومي بغسل الدجاج جيدًا تحت الماء الجاري وهذه الخطوة تكون قبل وضعها في المحلول، وبهذا يتم الحصول على أفضل النتائج وتوفر الطعم والرائحة مثل المطاعم.

بعد ذلك نترك الفراخ في المحلول ومن الأفضل أن نقوم بنقع الدجاج لمدة ليلة كاملة، حتى يكون نسيج الدجاج طري وهذا يؤثر في المذاق والطعم النهائي.

من الأفضل أن يتم عمل المحلول ونضع الدجاج به قبل أي طريقة من طرق طهي الدجاج، فإن هذا المحلول يعمل على إزالة الزفارة من الطيور بشكل عام.



تتبيلة الفراخ المشوية

تبحث الأمهات دائمًا على طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم وهي كالتالي:

مكونات تتبيلة الفراخ المشوية

ربع كوب من زيت زيتون.

عصير حبة ليمون متوسطة.

ملعقتان كبار من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

ملعقة كبيرة من بهار الدجاج الحار حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الأوريغانو.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقتان كبيرة من المستردة.

ملعقتان كبيرة من صوص الباربكيو.



طريقة تحضير الدجاج