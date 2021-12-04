برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 4-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021 لمواليد برج الحمل.

برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021

على الصعيد العاطفي

تلتقي بصديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ فترة.

على الصعيد المهني:

 حاول تحسين سلوكك مع من حولك، فبعضهم يتخذك قدوة

على الصعيد المالي:

التكاسل عن عمل مهامك، قد يضعك في صراعات مالية أنت في غنى عنها.

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