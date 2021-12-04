يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 4-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021 لمواليد برج الاسد.

برج الاسد.. توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021

على الصعيد العاطفي

احذر التحدث مع أصدقائك على شريك حياتك، تجنبا للحسد.

على الصعيد المهني:

احذر من النزاعات في مجال عملك، للتغلب على الصعوبات.

على الصعيد المالي:

لا تتوقف عن العمل حتى تنتهي من مشروعك الخاص الذي بدأت فيه.