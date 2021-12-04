يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 4-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021 لمواليد برج العذراء.

برج العذراء. توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021

على الصعيد العاطفي

يمكنك قضاء وقت لطيف مع شريك حياتك وتحضير عشاء رومانسي.

على الصعيد المهني:

تشعر بالتوتر الداخلي بخصوص عملك، ولكن حاول أن تتغلب على شعورك بأفضل مما تستطيع.

على الصعيد المالي:

تشعر بالقلق بشأن وضعك المالي، مما يصعب عليك التواصل مع الآخرين.