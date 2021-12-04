يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 4-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021

على الصعيد العاطفي

اليوم سيشهد تغيير كبيرا في حياتك العاطفية، عليك الحذر من تأثيرها على حياتك ونفسيتك.

على الصعيد المهني:

تحصل على معلومات جديدة تفيدك في مجال عملك، لذلك لا تنزعج إذ حدث بعض المشكلات.

على الصعيد المالي:

تفكر في البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.