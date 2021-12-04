بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في استقبال رئيس لجنة الحوار بين الأديان

شاركت أمس الجمعة، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في حفل استقبال غبطة الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو، رئيس لجنة الحوار بين الأديان، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وصاحبي النّيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للحوار بين الأديان، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور إستيفاتو، مستشار سفارة الفاتيكان، بالإضافة إلى ممثلي الراهبانيات المختلفة.

شارك أيضًا ممثلو عن الطوائف المسيحية المختلفة، وعن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. دار الحديث حول كيفية تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية على كافة المستويات، والتأكيد على أن ما تسعى إليه الأديان هو التعايش المشترك، ومعرفة الآخر وقبوله، كما تطرق الحديث أيضًا حول مرور عشر سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية، وكيف نهضت مصر بسواعد وشعبها.

الجدير بالذكر أن غبطة الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو، رئيس لجنة الحوار بين الأديان، سيلقي اليوم السبت، محاضرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية وتفعيلها، وذلك بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة.

