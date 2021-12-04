يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 4-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021 لمواليد برج الدلو.

برج الدلو.. توقعات الأبراج اليوم السبت 4-12-2021

على الصعيد العاطفي

اهتم بمستقبلك أنت وشريكك ولا تلتفت إلى الذين يحاولون إحباطك في عملك.

على الصعيد المهني:

تعيش حالة من التصالح النفسي، حاول استغلال ذلك في ترتيب أولوياتك.

على الصعيد المالي:

يفضل عدم اتخاذ قرارات مالية مصيرية وحاول الحفاظ على مكانتك في العمل.