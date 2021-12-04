فوائد الجاز للشعر.. اعرفي طريقة استخدامه للحصول على شعر ناعم وقوي

تبثح النساء عن فوائد الجاز للشعر، حيث يعتبر الجاز من الطرق القديمة والتي كان يستخدمها اجدادنا يالماضي لعلاج مشاكل الشعر، لذلك نقدم لكم فوائد الجاز للشعر وطريقة استخدامه للحصول على شعر ناعم وقوي.

فوائد الجاز للشعر

تختلف انواع الجاز حسب النقاء بدءًا من الكيروسين الأبيض وزيت البارافين والجاز الذي نستخدمه في البيت والسولار ووقود الطائرات والتربنتين كل ما سبق هو جاز لكن بدرجات نقاء أو خليط والجاز له تأثير واضح على الشعر فإلى جانب أنه قاتل لحشرات الرأس فهو أيضا قاتل للفطريات والطفيليات التي قد تصيب الشعر وتسبب سقوطه بسبب التعرق ووجود رطوبة في الشعر لمدة طويلة خاصة في الصيف.

كما يكون الجاز للشعر فعالا في معالجة تقصف الشعر وضعفه ويمكن إضافته على كريم شعر حتى لا تكون رائحته ظاهرة وقد تم استخدام الجاز بواسطة جداتنا قديما ولايزال يعطى نجاحا ملحوظا عند استخدامه على الشعر فيمكنك الحصول على نتائج بسرعة فى شكل الشعر وجماله ولمعانه.

فوائد الجاز للشعر

يساعد على التخلص من مشكلة الصلع.

القضاء على جفاف وهشاشة الشعر.

تحسين الدورة الدموية فى فروة الراس ووصول الدم إلى الشعر.

انشاء جدار حماية واقى حول جذع الشعرة.

إزالة الطبقات الدهنية من فروة الرأس ضمن أهم فوائد الجاز للشعر .

تقوية بصيلات الشعر ويعطى صحة ولمعان للشعر.

القضاء على تساقط الشعر.

تقوية عامة لعمود الشعرة وفروة الرس.

التخلص من الالتهابات الجرثومية والبكتيرية والطفيليات.

يجعل التمشيط بعد الاستحمام اسهل حيث إنه يعطى الشعر مرونة.

يساعد على التخلص من قشرة الشعر.

وصفة الجاز للشعر بالزيوت الطبيعية

يمكنك الاستعانة باى نوع من الزيوت الطبيعية المفضلة لديكي كزيت جوز الهند، الارجان، اللافندر أو زيت الخروع

اغسلي شعرك جيدا للتخلص من الاتربة والشوائب العالقة به.

اخلطي الجاز بالزيت الطبيعي جيدا فى انبوب زجاجي.

ضعى مزيج الزيت والجاز على شعرك.

اتركى الخليط عى شعرك لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك جيدا للتخلص من الجاز.

وصفة الجاز للشعر بالليمون وصفار البيض