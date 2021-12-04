سعر اليورو اليوم السبت 4-12-2021 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو اليوم  السبت، أمام الجنيه المصرى مع تعطل البنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنكي الأهلى ومصر سعر 17.52 جنيه للشراء، و17.83 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 17.51 جنيه للشراء، و17.67 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.53 جنيه للشراء، و17.86 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.58 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع،سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.58 جنيه للشراء.

17.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.52 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.52 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.53 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.55 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.55 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.56 جنيه للشراء.

17.68 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني

عاجل.. تحرك تشريعي من البرلمان يخص ملايين المصريين

بوكيتينيو يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي

بدر بانون يسجل هدف المغرب الثاني في شباك الأردن من صناعة وليد أزارو " فيديو "

عاجل.. موقف " فيراري " برشلونة من المشاركة في مواجهة بارين ميونخ

أثار فزع الأهالي.. اندلاع حريق هائل بموقع تحت الإنشاء ببولاق

ماذا تعرف عن نوة قاسم التي تشهدها المحافظات غدًا؟

 إثيوبيا تغلق المدارس لهذا السبب

ads