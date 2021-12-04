بتكوين تتراجع بأكثر من 11% إلى 47.4 ألف دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار العملة المشفرة بتكوين بشكل حاد اليوم السبت، حيث انخفضت بأكثر من 20% إلى أدنى مستوى بالقرب من 43000 دولار.

وقامت أبرز العملات المشفرة في العالم بتقليص الخسائر لاحقًا، حيث حاليا عند مستويات الـ 47 ألف دولار.

ومع ذلك، فقد انخفضت بتكوين بأكثر من 16% في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ Coindesk.

وانخفض سعر الأثير أيضًا، حيث انخفض بأكثر من 10% إلى أدنى مستوى بالقرب من 3500 دولار، عادت إلى حد ما بعد ذلك، وتم تداولها بالقرب من 3888 دولارًا.

فقدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، أكثر من 14% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ Coindesk.

وشهدت كلتا العملات المشفرة تجارة مضطربة منذ ظهور متغير أوميكرون في 26 نوفمبر، وصلت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع بالقرب من 54000 دولار، ودخلت رسميًا منطقة السوق الهابطة.

وانخفضت عملة بتكوين بأكثر من 20% من أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 69000 دولار، والذي سجلته في أوائل نوفمبر.

وعادة ما يتم تعريف الأسواق الهابطة على أنها انخفاض بنسبة 20% أو أكثر من الارتفاعات الأخيرة.

 

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