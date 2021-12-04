الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف 10 مليارات يورو لإسبانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها المبدئية على صرف عشرة مليارات يورو (11.3 مليار دولار) في شكل منح لإسبانيا بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي.

وتمثل هذه الدفعة جزءا من خطة الاتحاد الأوروبي الأوسع التي تضم 27 دولة لدعم تعافي الاقتصاد الأوروبي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وبموجب الخطة، يحق لإسبانيا تلقي ما يقرب من 70 مليار يورو في شكل منح جرى بالفعل صرف تسعة مليارات منها في صورة تمويل مسبق.

والإفراج عن الأموال مشروط بأن تتخذ البلدان المستفيدة إجراءات ملموسة نحو اقتصاد يضع في اعتباره بدرجة أكبر معايير الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي.

ويتعين الموافقة على المنحة الجديدة بشكل نهائي بعد مناقشات مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي.

 

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