المركزي القطري يصدر أذونات خزينة بقيمة 7.2 مليار ريال



أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة محلية لشهر ديسمبر الجاري بقيمة 600 مليون ريال.

وتوزع أخر إصدارت المركزي من أدوات الدين قصيرة الأجل لعام 2021 على ثلاث قيم، وثلاثة إستحقاقات، الأول بقيمة 300 مليون ريال لآجل ثلاثة أشهر، والثاني بقيمة 200 مليون ريال لآجل ستة أشهر والأخير بقيمة 100 مليون لآجل تسعة أشهر.

وبلغ متوسط العائد على إصدار شهر ديسمبر الجاري 0.22%، مقابل 0.20% لإصدار شهر نوفمبر الذي سبقه، بينما بلغ إجمالي إصدارت المركزي القطري من أذونات الخزينة المحلية خلال العام الجاري 7.2 مليار ريال وفق بيانات رسمية.



ويستهدف مصرف قطر المركزي من اصدارات أذونات الخزينة تطوير السياسة النقدية في الدولة، وضبط معدلات السيولة المحلية، ومؤشرات التضخم.