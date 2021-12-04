طريقة حجب المواقع الإباحية من متصفح كروم.. اعرفها

يريد الأباء والأمهات طرق حجب المواقع الإباحية عبر الإنترنت وذلك لحماية أطفالهم من هذه المواقع الخبيئة، لذا نقدم لكم طريقة حجب المواقع الإباحية من متصفح كروم.

حجب المواقع الإباحية من متصفح كروم

من خلال هذه الطريقة سيتم حظر المواقع الإباحية من الظهور على متصفح جوجل كروم وذلك من خلال تفعيل خاصية الـ SafeSearch. وفيما يلي طريقة حجب المواقع الإباحية من متصفح كروم.

قم بفتح متصفح جوجل كروم على جهازك ثم اذهب إلى قائمة الإعدادات.

اذهب إلى قائمة SafeSearch filters ثم قم بالضغط على المربع الموجود بجانب Turn on SafeSearch أو تفعيل البحث الآمن.

قم بالضغط على رابط Lock SafeSearch ثم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في جوجل عندما تتم مطالبته بذلك وذلك حتى يتم تفعيل خاصية الـ SafeSearch.

وبعد ذلك انقر على زر Lock SafeSearch ثم زر Back to Search settings للرجوع إلى قائمة إعدادات البحث.

الآن قم بالنقر على زر حفظ Save حتى يتم حفظ الإعدادات التي تم تغييرها.



طريقة أخرى لحظر المواقع الإباحية

هناك العديد من التطبيقات التي تعمل على حجب المواقع الإباحية لحماية الأطفال من الوصول إلى محتوى البالغين ومن بين هذه التطبيقات تطبيق BlockerX.

تطبيق BlockerX هو عبارة عن أداة مجانية لتصفية المواقع الإباحية حيث يقوم بحظر جميع أنواع المحتوى الخاصة بالبالغين بنقرة زر واحدة كما أنه يتيح لك إمكانية حظر موقع بعينه من خلال إدخال اسم النطاق الخاص بالموقع.

حظر المواقع الإباحية من خلال الـ DNS

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها حجب المواقع الإباحية نهائيا من بينها طريقة حظر المواقع الإباحية من خلال الـDNS التي سنتعرف عليها في هذه الفقرة. علما بأن هذه الطريقة خاصة بالكمبيوتر.