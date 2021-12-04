طريقة عمل الجمبرى بالبصل.. أكلة غنية بالفسفور
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طريقة عمل الجمبرى، يعتبر الجمبري من المؤكولات البحرية الغنية بالفسفور، حيث يحرص عدد كبير من الناس على تناول هذه الأنواع من المؤكلات لذلك نقدم لكم طريقة عمل الجمبرى بالبصل.
طريقة عمل الجمبرى بالبصل
طريقة عمل الجمبرى بشكل سهل ومذاق شهى:
مكونات الجمبرى بالبصل
2ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة فص ثوم مهروس
بصلة مقطعة مربعات
ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة
فلفل أخضر مقطع مكعبات
ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة
حبة طماطم مقطعة مكعبات
نصف كيلو جمبرى منظف
طريقة عمل الجمبرى
- نخلط الثوم والليمون والبهارات ماعدا الملح ثم ينقع فيها.
- نضع الزيت في طاسة على النار ويوضع فيه البصل ويقلب حتى يصفر.
- نضيف الطماطم ونقلب لمدة دقيقتين ثم يضاف الجمبري ويقلب على نار عالية نوعًا ثم تضاف الخلطة والملح.
- بعد 7 دقائق يكون الجمبري قد نضج يضاف إليه الفلفل الرومي والكزبرة ويقلب ثم يقدم ساخنًا مع سلطة طازجة.