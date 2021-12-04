طريقة عمل الجمبرى بالبصل.. أكلة غنية بالفسفور

طريقة عمل الجمبرى، يعتبر الجمبري من المؤكولات البحرية الغنية بالفسفور، حيث يحرص عدد كبير من الناس على تناول هذه الأنواع من المؤكلات لذلك نقدم لكم طريقة عمل الجمبرى بالبصل.

طريقة عمل الجمبرى بالبصل

طريقة عمل الجمبرى بشكل سهل ومذاق شهى:

مكونات الجمبرى بالبصل

2ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة فص ثوم مهروس

بصلة مقطعة مربعات

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة

فلفل أخضر مقطع مكعبات

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

حبة طماطم مقطعة مكعبات

نصف كيلو جمبرى منظف

طريقة عمل الجمبرى