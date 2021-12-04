طرق التخلص من البق بشكل نهائي.. جربيها

يبحث عدد من الناس عن طرق التخلص من البق عبر محركات بحث الإنترنت، حيث يعتبر البق من الحشرات الصغيرة المزعجة في المفارش، والذي يبلغ طولها ما بين ستة إلى تسعة ملليمترات، أقصر فترة من الممكن أن تعيش فيها إذا توفر الغذاء لها من ستين إلى تسعين يوما، يبحث البق على الغذاء مرة كل سبعة أيام.

طرق التخلص من البق

يوجد أكثر من طريقة للتخلص من البق في المنازل أهمها الاستعانة بالشركات المتخصصة لمكافحة الحشرات المنزلية، حيث تعتبر تلك الطريقة هي أفضل الطرق للتخلص بشكل نهائي من البق، حيث أن تلك الشركات تلجأ لاستخدام المبيدات والأدوات المناسبة ضمن طرق التخلص من البق.

يجب أن يقوم أصحاب المنزل بالتعاون لسد جميع الثقوب والثغرات التي من الممكن أن يتواجد فيها البق، تساهم تلك الطريقة في منع تكاثر البق ومنع استمرار حياته.

يوجد شبكة متخصصة لمكافحة البق وتكون عبارة عن خيوط دقيقة وألياف تقوم يجذب البق إليها ليلتصق بها ويمنع حركته لكي لا ينتشر ولا يتكاثر ضمن طرق التخلص من البق.

يوجد شبكة متخصصة لمكافحة البق وتكون عبارة عن خيوط دقيقة وألياف تقوم يجذب البق إليها ليلتصق بها ويمنع حركته لكي لا ينتشر ولا يتكاثر ضمن طرق التخلص من البق. طرق التخلص من البق عن طريق استخدام الماء الساخن في غسيل المفروشات، يساهم في القضاء على البق بصورة نهائية، نقوم بعد ذلك تعريض المفروشات لأشعة الشمس وقت مناسب لكي نتخلص منه بصورة نهائية.

ضبط مصفف الشعر على درجة حرارة مرتفعة تعتبر من الطرق الممتازة للتخلص من البق، لأنه لا يتحمل درجة الحرارة.

دورة حياة البق

يتكون جسم حشرة البق من الرأس والصدر والبطن، يوجد لدى حشرة البق قرنا الاستشعار طويلان، تستخدمهم البقة للوصول إلى الغذاء، كما يوجد لدى البقة عينين مركبتين لترى كل التفاصيل المحيطة بها.

يوجد لدى حشرة البق غدد تقع على جانب الصدر تطلق من خلالها رائحة كريهة عندما تشعر باقتراب أعدائها منها، يوجد خرطوم له رأس ثاقبة بفم حشرة البق ليستطيع أن يصل إلى دم الكائنات الحية من خلال اختراق الجلد.

من الممكن أن تظل حشرة البق تسحب الدم لمدة تصل إلى عشرة دقائق، بعد أن تشبع حشرة البق يتضخم جسدها وتذهب للإختباء لمدة سبعة أيام ولا تخرج قبل أن تجوع مرة اخرى.