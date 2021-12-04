ادعية جميلة مكتوبة.. 12 دعاء لفك الكرب وإزالة الهم ومفغرة الذنوب

ادعية جميلة ضمن أكثر العبارات طلبا من النس عبر محرك جوجل، حيث يريد الناس معرفة ادعية جميلة دينية لفك الكرب وإزالة الهم، لذلك نقدم لكم فيما يلي 12 دعاء لفك الكرب وإزالة الهم ومفغرة الذنوب.

ادعية جميلة لفك الكرب وإزالة الهم ومفغرة الذنوب

اللهم تقبل توبتنا واهدى قلوبنا وثبت السنتنا اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين اللهم انزع الحقد والحسد من قلوبنا اللهم استر عوراتنا واهدى شبابنا وشفى مرضانا وارحم موتانا واستر على بيوتنا واستر بناتنا.

يا حى يا قيوم برحمتك نثتغيك اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرف عين ابدًا.

ربى ما ارحمك ربى ما اوسع فرجك ربى ما اوسع عطائك يا من لا يدوم الا ملكه يا غافر الذنب وياقابل التوبة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعلنا من عتقائك من النار.

رباه رباه قلب تائب نجاك فترده ربا رباه وترد صادق توبته حشاك ترفض تائب حشاك فليرضوا الناس عنى أو فليسخطوا انا لم اعد اسعى لغير رضاك.

اللهم اجعلنا فى ظلك يوم لا ظل فيه الا ظلك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.

ادعية جميلة لمفغرة الذنوب

اللهم اجعلنا حسن الخاتمة اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ثبت اقدامنا عند سؤال الملكين اللهم اجعل القرأن الكريم نور لنا فى قبورنا وشفيع لنا.

اللهم لا تأخذ ارواحنا الا وانت راضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا وتقبلنا منا الصلاة والدعاء وصالح الاعمال.

اللهم حرم علينا النار اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة ارحمنا برحمتك يارب العالمين ادخلنا الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين.

ادعية جميلة مكتوبة