الصين: اقتصادنا سيصبح أكثر اعتمادا على السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال مسؤول صيني سابق إن اقتصاد البلاد سوف يصبح أكثر اعتمادا على السوق المحلية رغم انفتاحه بشكل متزايد على التجارة العالمية.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوانج كيفان، العمدة السابق لمقاطعة شونج شينج، قوله أمام الملتقى المالي الدولي في جوانجتشو، اليوم السبت، إن التجارة الخارجية كانت تشكل64 في المائة من حجم الاقتصاد الصيني في عام 2006، وإنها سوف تتراجع بشكل تدريجي إلى 25 في المائة.


و أوضح هوانج، المهندس الرئيسي لمشروع تنمية بودونج المذهل في شنغهاي، أن السوق الصينية الداخلية سوف تنمو مع زيادة الطبقة الوسطى من السكان.


وأوضح أن "الهيكل الجديد الذي يقوده الدوران الداخلي لا يعني انكماشا، أو استلقاء"، بل سيساعد الصين على فتح الاقتصاد.

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