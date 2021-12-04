مليار دولار عمليات بيع للعملات المشفرة

خسرت بيتكوين خمس قيمتها اليوم إذ أدى مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.

وهبطت بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 12 في المائة بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش إلى 47495 دولارا. وهوت خلال الجلسة إلى 41967.5 دولار ليصل إجمالي خسائرها خلال اليوم إلى 22 في المائة.



وتراجعت عملة إيثر أيضا أكثر من 10 في المائة مع عمليات البيع الواسعة للعملات المشفرة، وفقا لـ "رويترز".

ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال. وهبطت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية القياسية أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في نوفمبر بينما استمر قلق المستثمرين حيال السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.



كما تأتي عمليات البيع قبيل إدلاء مسؤولين تنفيذيين في ثماني شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في الثامن من ديسمبر.

ستكون شهاداتهم الأولى التي يدلي بها لاعبون رئيسيون في أسواق العملات المشفرة أمام النواب الأمريكيين فيما يواجه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.

وأظهرت بيانات من منصة كوينجلاس تسييل عملات مشفرة بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.