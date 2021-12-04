فايزة هنداوي تكتب: رشيد مشهراوي يحمل فلسطين في قلبه إلى باريس في "يوميات شارع جبرائيل"

فلسطين لا تغادر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي فهو يحملها معه أينما حل، وهي لا تغيب كذلك عن أفلامه، وآخرها فيلمه الوثائقي "يوميات شارع جبرائيل"، الذي كان عرضه العالمي الأول مساء الجمعة في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي.

يؤكد رشيد من خلال فيلمه، أن السينما لا تحتاج إلي أموال وإمكانيات كبيرة كما يعتقد البعض، بل تحتاج إلي مخرج لديه قضية ورؤية، ولغة سينمائية خاصة، ففي " يوميات شارع جبرائيل"، كانت كل إمكانيات رشيد مشهراوي، لا تزيد عن موبايل متواضع، يحمله في يده، وكان هو المؤلف والمخرج ومدير التصوير والمونتير واحد شخصيات العمل، ومع ذلك نجح في تقديم فيلم ثري علي كل المستويات فعلي المستوي البصري، نجح في تقديم صورة بديعة، لا يمكن لمن لا يعرف تفاصيل إنتاج الفيلم أن يتخيل إنه تم تصويره بهذا الموبايل. كما كان شريط الصوت أيضا ثريًا بالموسيقى التصويرية الناعمة وأغاني فيروز ساهمت في إضفاء الشاعرية على الفيلم.

نقلنا مشهراوي في فيلمه إلى شارع جبرائيل، الحي الذي يسكن فيه في باريس، لنعيش معه يوميات مخرج فلسطيني، اضطرته الظروف ليعيش شهور طويلة ملتزمًا بالحجر الصحي، حيث لا يمكنه الانتقال من باريس إلى أي مكان آخر، مع مجموعة صغيرة من الجيران المختلفين، سواء في الجنسية أو الدين أو السن أو النوع، ولكن جمعتهم الإنسانية خلال الحجر فزادوا اقترابا من بعضهم البعض.

ورغم محدودية أماكن التصوير والشخصيات والأحداث فإننا لم نشعر بأي ملل، وظل الجمهور منجذبًا ومشدودًا حتي النهاية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بسهولة، ويحتاج إلي أسلوب سرد خاص.

يرصد مشهراوي بالموبايل أكثر من عام منذ بداية الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا وحتي انتهاء هذا الحجر، ونعيش مع رشيد أجواء الحجر ونتأمل معه الحالة التي يعيشها العالم كله، ليؤكد أن هذا الحجر الذي عاشه العالم لمدة شهور، وشعر فيه المواطنون في الدول المختلفة بأن حريتهم مسلوبة، لا يقارن بالحجر والعزل الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني لعشرات السنوات فهو " عزل خمس نجوم"، كما قال رشيد في الفيلم، ولكن يبقي أن العالم لأول مرة يشعر بالخطر ليشعر ولو بنسبة ضئيلة ما يحياه الفلسطينيون. ففلسطين لا تغادر مشهراوي، فهو يحملها معه أينما حل.

يواصل رشيد تأملاته، ويساعده في هذه التأملات مشاهد من أفلامه التي قدمها من داخل فلسطين التي كانت موضوع كل أفلامه، وحظر التجوال الذي يعاني منه الفلسطينيون، ناقشه رشيد منذ سنوات طويلة في فيلمه "حتى إشعار آخر"، عام 1993،

وتدور أحداثه حول يوم في حياة عائلة فلسطينية أثناء فرض نظام حظر التجول من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة عام 1993، عندما تتحول البيوت إلى معتقلات صغيرة ينسجم بين جدرانها نسيج من العلاقات داخل الأسرة، وتكافؤ اجتماعي داخل الحي، تنخرط عائلة "أبو راجي" في واقع تتألق فيه قيم الصمود والمقاومة، وتوقظ الأحلام المعتقلة خلف الأبواب المغلقة.

ولا يرى رشيد أي غضاضة في ضرورة حصوله على تصريح رسمي ليتم السماح له بالتجول خلال فترة الحظر في باريس، فهو معتاد مثل كل الفلسطينيون علي الحياة في غابة من التصاريح التي تفرضها قوات الاحتلال.

ومن خلال مقاطع من أفلام رشيد القديمة، نري استخدامات مختلفة لقناع الوجه، الذي يستخدمه العالم حاليا للحماية من الفيروس، بينما يستخدمه الفلسطينيون للحماية من قنابل الغاز، أو لإخفاء الهوية عن قوات الاحتلال.

الفيلم تجربة ذاتية خاصة جدا، ولكن رشيد ينطلق من خلال هذه الذاتية إلى القضايا الفلسطينية والإنسانية بشكل عام.

الفيلم لم يخرج من شقة رشيد مشهراوي، والشارع الذي يعيش فيه سوي مرات محدودة جدا، وشخصيات الفيلم المحدودة التي لا تتجاوز خمس شخصيات، منهم مصطفي صاحب المحل، المواجه للبناية التي يسكن فيها رشيد وصديقه الذي يخرج بشكل يومي من أجل كلابه، وجاره الشاب المغربي، الذي جاء إلى فرنسا للبحث عن عمل، وكان يهاتف زوجته بشكل يومي، ثم قرر بعد انتهاء الحجر، أن يعود إلى بلاده بعد أن فشل في إيجاد عمل مناسب.

تيمة الانتظار واضحة بقوة في الفيلم، فالجميع ينتظر فك الحظر، وهي تيمة سائدة في كل أفلام رشيد، وكان أحد أفلامه بعنوان "انتظار" حول المخرج المسرحي أحمد الذي ينتقل بين مخيمات الأردن وسوريا ولبنان، بحثا عن ممثلين للمسرح الوطني الفلسطيني الجديد في غزة، ويتقدم له طوابير من المتطوعين، ليس بحثا عن فرصة للتمثيل، ولكنهم كانوا يتشوقون إلى إرسال رسائل إلى الوطن والأقارب الذين لم يروهم منذ سنوات، ليؤكد فكرة الانتظار التي تجسد مصير الفلسطينيين في الوطن والشتات، فالفلسطينيين دائمًا في انتظار انتهاء الاحتلال والمأساة التي يعيشون فيها لعقود طويلة.

وعندما يتصل رشيد بصديقه في غزة ولا يرد فإنه أمر طبيعي ذلك أن الفلسطينيين يعانون دائمًا من انقطاع الكهرباء، أو القصف أو الحصار

إنها المأساة الفلسطينية التي ينقلها لنا رشيد بشكل غير مباشر ونعومة سينمائية، فالسينما كما قال في الفيلم "وطن لا يمكن احتلاله"،

وبعد انتهاء الحظر تعمل كل دولة علي استعادة مواطنيها وتامين خروجهم من الأماكن التي فرض عليهم فيها الحظر، بينما لا يحدث ذلك في فلسطين حيث لا دولة حرة ولا لها حدود واضحة ليؤكد رشيد حنينه إلى فكرة الوطن معلقا "يبدو أن الوطن لازم.

ويصاحب الفيلم تعليق صوتي يلقيه رشيد مشهراوي بتلقائية تميز الفيلم كله، فمن الواضح أن الفيلم لم تتم كتابته وتصويره بشكل منظم ومرتب، فهو لم يكن يعلم علي سبيل المثال أن جارته الفرنسية التسعينية بوليت سوف ترحل عن العالم، وهي سيدة بشوشة نحزن جميعًا مع رشيد عند موتها قبل نهاية الفيلم بدقائق، ويهدي رشيد الفيلم لهذه السيدة ويقرأ الفاتحة علي قبرها، رغم أنها غير مسلمة، في إشارة إلي عدم التعارض بين الأديان، التي تهدف جميعها إلي الحب والتسامح، فالفيلم إنساني يمجد الحياة ويمجد السينما ويوحد الوطن والحب حيث يستعرض معنا الحائط الباريسي الذي كتب عليه كلمة الحب بكل لغات العالم.

أيام الحجر الصحي ليس فيها جديد، وهو ما يظهر من خلال دكان مصطفي الموجود في البداية المقابلة لبنايتهم، والتي يفتحه كل يوم صباحا ويغلق مساء، ولكنها تسمح لرشيد بأن يعيش تفاصيله الخاصة التي نعيشها معه، لتتأكد شخصية رشيد المحب للحياة والأصدقاء والموسيقي والعاشق السينما، الذي تعيش فلسطين في دمه وقلبه وأفلامه.