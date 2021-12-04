فوز المنيا والمدينة المنورة وكيما وتعادل أسوان بمجموعة الصعيد



أسفرت نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني عن فوز فريق المنيا على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف تقدم عمرو عثمان للمنيا في الدقيقة 13و تعادل محمد طلبه للالومنيوم في الدقيقة 15 وأدرك جيمس تيدى الهدف الثاني للمنيا في الدقيقة 39 من الشوط الثاني.



فوز فريق كيما أسوان على فريق سوهاج بهدف دون رد سجله عمرو عزت في الدقيقة 40 من ركلة جزاء من الشوط الأول.



فوز فريق المدينة المنورة على فريق الإعلاميين بثلاثية نظيفة سجلها محمد بكرى في الدقيقة 11 من الشوط الأول ومحمد عليان في الدقيقة 37 من الشوط الثاني واضاف محمود زكي الهدف الثالث في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.



فوز فريق ملوى على فريق قنا بهدف دون رد سجله محمود شعبان تريكة في الدقيقة 37 من الشوط الثاني وإهدار الحسن ديالو لاعب قنا ركلة جزاء قبل تسجيل الهدف.



تعادل فريق الفيوم مع فريق البداري بهدف لمثله تقدم الفيوم بهدف علاء المتولى في الشوط الأول وتعادل هشام طلعت في الدقيقة 6 من الشوط الثاني.



تعادل فريق بترول اسيوط مع اسوان دون أهداف.

تعادل فريق بنى سويف مع فريق شباب طامية دون أهداف.



ترتيب المجموعة

1- أسوان 20 نقطة

2- كيما اسوان 19 نقطة

3- المنيا 18 نقطة

4- البترول 14 نقطة

5- الالومنيوم 13 نقطة

6- الفيوم 13 نقطة

7- المدينة المنورة 12 نقطة

8- بنى سويف 12 نقطة

9- ديروط 12 نقطة

10- ملوى 11 نقطة

11- شباب طامية11 نقطة

12- البداري 8 نقاط

13- سوهاج 7 نقاط

14- قنا 6 نقاط

15- تليفونات بني سويف 6 نقاط

16- الإعلاميين 5 نقاط