دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1443هـ

أخبار مصر
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع من شهر ديسمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.     

 

   
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.


وعلى ذلك اعلنت  دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.


وبهذه المناسبةِ الكريمةِ  تقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
                               

رئيس الجمهوري دار الافتاء الإفتاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رؤساء الدول رؤية هلال الرؤية البصرية الشرعية شهر جمادى الأولى ربيع الاخر عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يواصل محاولاته لإنهاء الأزمة الكبرى

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في نادي الزمالك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام السودان

أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

"بأسيست صلاح".. ليفربول يقتنص فوزًا قاتلًا من أنياب ولفرهامبتون ويخطف صدارة البريميرليج مؤقتًا

عاجل.. أحمد رفعت يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام السودان (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن موعد انتخابات الزمالك بشكل نهائي

من أين لك هذا؟.. الونش يضرب شباك السودان بهدف عالمي (فيديو)

ads