كونتي: لا أتصور توتنهام دون هاري كين

الفجر الرياضي
توتنهام
توتنهام
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أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه لا يفكر في استبعاد المهاجم هاري كين من تشكيلة البداية بسبب تراجع أدائه بينما يستعد الفريق لخوض عدد كبير من المباريات خلال الشهر الجاري.

وسيخوض توتنهام 8 مباريات في جميع المنافسات خلال ما تبقى من ديسمبر الجاري.

وكان كين (28 عاما) قائد منتخب إنجلترا على رأس قائمة هدافي توتنهام في الموسم الماضي لكن الحصيلة تراجعت كثيرا في الموسم الحالي إذ لم يحرز سوى هدف وحيد فقط حتى الآن وكان في الفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال كونتي: من الصعب أن أبدا مباراة دون هاري. فهو بصراحة لاعب مهم بالنسبة لنا.. من جميع النواحي، أتمنى أن يتحسن الوضع وتتحسن ثقة جميع اللاعبين وأن نتمكن من السيطرة على الوضع دون هاري ليس بصورة كاملة بل بما يكفي لنا للحصول على النقاط الثلاث.

وأردف كونتي قائلا: في الوقت الحالي لا أرى إمكانية للبدء دون هاري.

ويحتل توتنهام اللندني المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 22 نقطة وسيلتقي غدا الأحد مع ضيفه المتعثر نوريتش سيتي الذي يقبع في المركز قبل الأخير.


 

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