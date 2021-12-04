عاجل.. تعطيل المدارس في الإسكندرية غدا

توك شو
الإسكندرية
الإسكندرية
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أعلن  اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل المدارس في الإسكندرية غدا  بسبب الأمطار، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موقف الجامعات بعد.

وقال "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن الأمطار غدا ستكون متوسطة الشدة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعطيل باكر  للمدارس؛ لفض الشوارع لعربات الصرف التي تنقل مياه الأمطار.

وأضاف: “تعطيل الجامعة يحدده رئيس الجامعة الذي ينسق مع المحافظ ووزير التعليم العالي”، منوها بأن الجامعات غير خاضعة لقرارات المحافط.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن  ارتفاع الأمواج سيصل إلى 3 أمطار ونصف مع استمرار نوة قاسم

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