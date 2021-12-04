خبيرة تعليم تكشف كيفية التعامل مع الطفل مدخن السجائر (فيديو)

روت فاتن سلامة، الخبيرة في التعليم والتطوير ومدربة مهارات حياة، أنه جاءتها أم تشتكي من ابنتها بتشرب سجاير منذ ثلاث سنوات، حيث عندما علمت أن ابنتها تدخن السجاير وعند مواجهتها اعترفت ابنتها أنها تدخن السجاير من ثلاث سنوات.

وأضافت "سلامة"، خلال لقائها مع الفنانة هالة فاخر، ببرنامج "كلام فاخر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنها قالت للأم حينها هل لاحظتي على ابنتك أي شيء خلال الثلاث سنوات مثل يتصادف أن تحتضنيها ولو مرة واحدة أو تشمي رائحتها أو لاحظتي شيء غريب عليها داخل غرفتها، مشيرة إلى أنها عندما جلست مع البنت اعترفت أنها كانت تأخذ السجاير من والدتها وكانت صدمة شديدة بالنسبة للأم خاصة وأنها مدخنة للسجاير.

وتابعت: "المفروض لو أردت أن أمنع ابنتي من شرب السجاير لا بد وأن أمنع نفسي أولا؛ أو أقول لا للإنترنت بعد الساعة العاشرة مساء وأكون في يدي التليفون، أو ارفع صوتي في الكلام أو التوجيه وأطالب من الأبناء بخفض أصواتهم، قائلة "فاقد الشيء لا يعطيه".

